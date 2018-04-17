Зидан рассказал о проблеме антимадридизма

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о предвзятом отношении людей к его команде.

"Проблема антимадридизма существует, и с каждым днем она становится все хуже, особенно в определенные моменты. Мы обсуждаем эту тему в раздевалке" - приводит слова Зидана Marca.

Отметим, что завтра в 22:30 по московскому времени "Реал" сыграет против "Атлетика".

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