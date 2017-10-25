Зидан рассказал о секрете успехов "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о том, как добился высот с испанским клубом.

"Моя способность руководить футболистами основывается на страсти, которую я испытываю к футболу и моей профессии. Для меня имеет большее значение то, чтобы футболисты верили в мои слова, которые я реализую на практике, а не титулы, выигранные мной в качестве футболиста. Если игроки верят в тебя, то ты можешь многого добиться", - сказал он.

Вместе с французом "Реал" выиграл две Лиги чемпионов, первенство Испании, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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