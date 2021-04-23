Зидан рассказал о ситуации с травмами в "Реале"

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Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился новостями из лазарета своей команды.

"Кроос пока недоступен, Модрич попадёт в состав на ближайший матч, как и Азар. Рамосу осталось недолго, я рад за него, мы всегда хотим видеть его здоровым", - цитирует Зидана Marca.

Напомним, что помимо упомянутых футболистов "Реала" травмированы на данный момент Ферлан Менди и Лукас Васкес, а Федерико Вальверде находится на карантине из-за заражения коронавирусом.

"Сливочные" в субботу примут "Бетис", а во вторник сыграют дома с "Челси" в 1/2 финала Лиги Чемпионов.

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