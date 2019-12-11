Зидан рассказал о состоянии Азара

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Зидан рассказал о состоянии Азара

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Брюгге" рассказал, как чувствует себя форвард мадридцев Эден Азар.

Напомним, у футболиста диагностирована микротрещина в ноге. Возможно, бельгийцу понадобится операция.

"Не думаю, что ему понадобится операция, но точно сказать не могу. Мы держим все под контролем. Были разговоры, что Азар выбыл на неделю, потом на две. Однако сейчас важнее всего набраться терпения. Надеюсь, скоро он вернется", - сказал Зидан.

Матч "Брюгге" - "Реал" состоится завтра, 11 декабря, в Брюгге. Начало - в 23:00 (мск).

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