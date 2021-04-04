Зидан рассказал о состоянии травмированных Азара и Вальверде
Фото: инстаграм Зинедина Зидана
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сообщил, что полузащитник Федерико Вальверде и нападающий Эден Азар близки к возвращению в строй.
"Надеюсь, что нам удастся вернуть в строй Азара и Вальверде со вторнику. В ближайшее время по их состоянию все станет понятно. Я верю, что они смогут сыграть в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Ливерпулем", - приводит слова Зидана Marca.
Матч "Реал" - "Ливерпуль" состоится 6 апреля, и начнется в 22:00 мск.
В нынешнем сезоне 22-летний Вальверде провел 25 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. На счету 30-летнего Азара три забитых мяча в 14 поединках.
Не пропустите: Зидан высказался о травме Рамоса. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Сульшер высказался о возможном переходе Агуэро в "Манчестер Юнайтед"
-
"Реал" передумал продавать Винисиуса. Форвардом интересуется ПСЖ
-
Неймар намерен вернуться в "Барселону"
-
Тренер "Реала Сосьедад" ярко отпраздновал успех команды в Кубке Испании (видео)
-
"Краснодар" подтвердил отставку Мусаева
-
Перес сделал памятный подарок Зидану (фото)
-
Четыре топ-клуба нацелились на Дембеле
-
Зума может покинуть "Челси"
-
Зидан рассказал о состоянии травмированных Азара и Вальверде
-
Последний из могикан: чем запомнился Серхио Агуэро в футболке "Манчестер Сити"?
-
Неймар приостановил переговоры с ПСЖ по новому контракту
-
Аршавин ярко высказался об уходе Мусаева из "Краснодара"
-
"Арсенал" надолго теряет Давида Луиза
-
Тренер румынского клуба ушел в отставку из-за первоапрельской шутки
-
Бывший игрок "Уфы" высмеял уход из команды Рахимова
-
Отставка Мусаева стала неожиданностью для "Краснодара"
-
"Милан" не будет выкупать трансфер Мейте
-
Алаба установил рекорд "Баварии"
-
Главные новости дня: 3 апреля
-
"Интер" продолжает путь к чемпионству, "Милан" и "Ювентус" допустили осечки: все результаты 29-го тура Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14