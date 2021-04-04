Зидан рассказал о состоянии травмированных Азара и Вальверде

Фото: инстаграм Зинедина Зидана

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сообщил, что полузащитник Федерико Вальверде и нападающий Эден Азар близки к возвращению в строй.

"Надеюсь, что нам удастся вернуть в строй Азара и Вальверде со вторнику. В ближайшее время по их состоянию все станет понятно. Я верю, что они смогут сыграть в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Ливерпулем", - приводит слова Зидана Marca.

Матч "Реал" - "Ливерпуль" состоится 6 апреля, и начнется в 22:00 мск.

В нынешнем сезоне 22-летний Вальверде провел 25 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. На счету 30-летнего Азара три забитых мяча в 14 поединках.

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