Зидан рассказал о состоянии здоровья Крооса и Модрича

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Зидан рассказал о состоянии здоровья Крооса и Модрича

Наставник "Реала" Зинедин Зидан поделился информацией о здоровье Тони Крооса и Луки Модрича.

"Не знаю, сыграют ли они с ПСЖ, парни по-прежнему не тренируются в общей группе. Конечно, я хочу, чтобы вся команда полетела в Париж и могла работать в понедельник. Затем, во вторник, мы определимся со стартовым составом.

На стадионе ПСЖ тяжелая атмосфера для гостей, но у нас в составе есть игроки, которые способны оставаться хладнокровными в таких условиях" - приводит слова Зидана Marca.

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Фанат РМ

Вперед, Реал, веред, Мадрид !!! Реал пройдет ПСЖ !!!

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