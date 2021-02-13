Зидан рассказал о сроках восстановления травмированных Азара, Карвахаля и Васкеса

Теги реал мадридэден азарлукас васкесдани карвахальзинедин зидан

Зидан рассказал о сроках восстановления травмированных Азара, Карвахаля и Васкеса

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о ходе восстановления после травм защитника Даниэля Карвахаля, полузащитника Лукаса Васкеса и нападающего Эдена Азара.

"Азар уже занимается на поле, его восстановление идет хорошо. Надеюсь, что он вернется в общую группу на следующей неделе. 

Я обеспокоен тем, что игроки "Реала" получают так много травм. Это нельзя назвать невезением.

Карвахаль и Васкес продолжают восстанавливаться. Мы стремимся вернуть их в строй как можно скорее", - приводит слова Зидана Goal.

В нынешнем сезоне 30-летний Азар провел за "Реал" 13 матчей и забил три гола. На счету 29-летнего Васкеса два забитых мяча и четыре голевые передачи в 23 поединках. 29-летний Карвахаль сыграл 11 поединков и отдал четыре результативных передачи.

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