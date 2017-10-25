Зидан рассказал о своих перспективах

Наставник "Реала" Зинедин Зидан заявил, что психологически готов покинуть клуб.

"Футбол представляет собой взлеты и падения, поэтому нужно понимать, как восстанавливаться. Когда ты на вершине, нужно пытаться остаться здесь. Но я понимаю, что однажды мне придется уйти из "Реала", и я к этому готов" - приводит слова Зидана Football Espana.

Напомним, что ранее Зидан выиграл награду лучшему тренеру по версии ФИФА.

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