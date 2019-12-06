Зидан рассказал о травмах Азара, Бэйла и Марсело

Теги реал мадридзинедин зиданэден азармарселогарет бэйлтравмы

Зидан рассказал о травмах Азара, Бэйла и Марсело

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарии по поводу состояния здоровья травмированных Марсело, Гарета Бэйла и Эдена Азара.

"Травма любого игрока - это всегда проблема. У Азара более серьёзная травма, чем предполагалось, но мы должны справляться и без него. Эден расстроен, но всё получилось так, как получилось. Когда он вернётся в строй? Скоро. То же самое касается и Марсело, и Бэйла", - цитирует Зидана Marca.

Напомним, что у Азара диагностирована микротрещина, у Марсело - мышечное повреждение, у Бэйла - проблемы с задней поверхностью бедра.

В субботу "Реал" примет "Эспаньол", а 18 декабря "сливочным" предстоит сыграть с "Барселоной" в гостях.

Не пропустите: "Реал" сыграет с "Эспаньолом" в зеленом, чтобы обратить внимание людей на экологическую проблему. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Лестер" объявил о продлении контракта с Роджерсом

"Лестер" объявил о продлении контракта с Роджерсом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 14 31
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 14 31
3 Севилья Севилья 15 30
4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 15 26
5 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 15 26
6 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 15 25
7 Хетафе Хетафе 15 24
8 Валенсия Валенсия 15 23
9 Осасуна Осасуна 15 22
10 Гранада Гранада 15 21
11 Леванте Леванте 15 20
12 Бетис Бетис 15 19
13 Вильярреал Вильярреал 15 18
14 Алавес Алавес 15 18
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 15 18
16 Эйбар Эйбар 15 15
17 Мальорка Мальорка 15 14
18 Сельта Виго Сельта Виго 15 13
19 Эспаньол Эспаньол 15 9
20 Леганес Леганес 15 6
Полная таблица

топ-5 тегов