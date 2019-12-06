Зидан рассказал о травмах Азара, Бэйла и Марсело

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарии по поводу состояния здоровья травмированных Марсело, Гарета Бэйла и Эдена Азара.

"Травма любого игрока - это всегда проблема. У Азара более серьёзная травма, чем предполагалось, но мы должны справляться и без него. Эден расстроен, но всё получилось так, как получилось. Когда он вернётся в строй? Скоро. То же самое касается и Марсело, и Бэйла", - цитирует Зидана Marca.

Напомним, что у Азара диагностирована микротрещина, у Марсело - мышечное повреждение, у Бэйла - проблемы с задней поверхностью бедра.

В субботу "Реал" примет "Эспаньол", а 18 декабря "сливочным" предстоит сыграть с "Барселоной" в гостях.

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