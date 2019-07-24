Зидан рассказал о травме Асенсио

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарии по поводу травмы полузащитника своей команды Марко Асенсио.

Напомним, что у испанца подозрение на разрыв крестообразной связки левого колена.

"Мы обеспокоены случившимся. У Асенсио проблемы с коленом, и он сразу же отправился в больницу, чтобы пройти обследование. Пока всё выглядит очень плохо. Но мы надеемся, что последствия травмы будут не очень серьёзными. Для нас это худшее событие дня. Потеря такого игрока скажется на нашем выступлении", - цитирует Зидана официальный сайт королевского клуба.

Сроки восстановления Асенсио могут составить 8-9 месяцев. Если диагноз подтвердится, то футболист, скорее всего, пропустит весь следующий сезон.

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