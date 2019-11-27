Зидан рассказал о травме Азара

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Зидан рассказал о травме Азара

Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал травму вингера Эдена Азара.

"Это не просто ушиб. Там ушиб и вывих", - приводит слова Зидана Marca.

Отмечается, что Азар травмировал голеностоп, который он уже оперировал в 2017 году.

Напомним, что Азар травмировался в игре Лиги Чемпионов против ПСЖ (2:2).

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