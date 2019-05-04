Зидан рассказал об изменениях в составе "Реала"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о том, какие изменения могут произойти в составе команды в летнее трансферное окно.
"Желание играть в футбол мы не потеряли. Нынешний сезон заканчивается, поэтому футболистам нужно уже думать о следующем. В составе, безусловно, произойдут изменения, но многие игроки останутся. По окончании сезона мы примем решение", - цитирует Зидана Onda Cero.
Ранее сообщалось, что "Реал" может потратить на трансферы 540 миллионов евро.
В королевский клуб уже перешел защитник "Порту" Эдер Милитао. Также испанцы интересуются Эденом Азаром ("Челси"), Полем Погба ("Манчестер Юнайтед"), Лукой Йовичем ("Айнтрахт") и Кристианом Эриксеном ("Тоттенхэм").
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|Хетафе
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|55
|5
|Севилья
|36
|55
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|Валенсия
|35
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|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
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|Леганес
|36
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|10
|Реал Сосьедад
|35
|44
|11
|Эспаньол
|35
|44
|12
|Бетис
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|Эйбар
|35
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|Леванте
|36
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|Сельта Виго
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|17
|Жирона
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|Реал Вальядолид
|35
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