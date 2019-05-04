Зидан рассказал об изменениях в составе "Реала"



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о том, какие изменения могут произойти в составе команды в летнее трансферное окно.

"Желание играть в футбол мы не потеряли. Нынешний сезон заканчивается, поэтому футболистам нужно уже думать о следующем. В составе, безусловно, произойдут изменения, но многие игроки останутся. По окончании сезона мы примем решение", - цитирует Зидана Onda Cero.

Ранее сообщалось, что "Реал" может потратить на трансферы 540 миллионов евро.

В королевский клуб уже перешел защитник "Порту" Эдер Милитао. Также испанцы интересуются Эденом Азаром ("Челси"), Полем Погба ("Манчестер Юнайтед"), Лукой Йовичем ("Айнтрахт") и Кристианом Эриксеном ("Тоттенхэм").

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