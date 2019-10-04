Зидан рассказал, почему заменил Куртуа во втором тайме с "Брюгге"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что думает о голкипере команды Тибо Куртуа. Об этом сообщает Marca.
"Куртуа силен и он знает о свисте с трибун в его сторону. Он понимает, что за результат в первом тайме с "Брюгге" можно обвинять любого, не стоит зацикливаться на этом.
Он был в плохом состоянии. Иногда это случается. У него были неприятности, он не смог продолжить играть во втором тайме", - сказал Зидан.
Ранее сообщалось, что Зидан знал о болезни Куртуа, но разрешил ему выйти на матч с "Брюгге".
"Реал" в турнирной таблице группы A занимает последнее место.
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|Команда
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|7
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|7
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|Барселона
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|Реал Сосьедад
|6
|13
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|7
|12
|7
|Вильярреал
|7
|11
|8
|Севилья
|6
|10
|9
|Валенсия
|7
|9
|10
|Реал Вальядолид
|7
|9
|11
|Эйбар
|7
|8
|12
|Леванте
|7
|8
|13
|Осасуна
|7
|8
|14
|Алавес
|7
|8
|15
|Бетис
|7
|8
|16
|Хетафе
|7
|7
|17
|Сельта Виго
|7
|6
|18
|Эспаньол
|7
|5
|19
|Мальорка
|7
|4
|20
|Леганес
|7
|2