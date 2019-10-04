Зидан рассказал, почему заменил Куртуа во втором тайме с "Брюгге"

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Зидан рассказал, почему заменил Куртуа во втором тайме с "Брюгге"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что думает о голкипере команды Тибо Куртуа. Об этом сообщает Marca.

"Куртуа силен и он знает о свисте с трибун в его сторону. Он понимает, что за результат в первом тайме с "Брюгге" можно обвинять любого, не стоит зацикливаться на этом.

Он был в плохом состоянии. Иногда это случается. У него были неприятности, он не смог продолжить играть во втором тайме", - сказал Зидан.

Ранее сообщалось, что Зидан знал о болезни Куртуа, но разрешил ему выйти на матч с "Брюгге".

"Реал" в турнирной таблице группы A занимает последнее место.

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