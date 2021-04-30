Зидан рассказал, сыграют ли с "Челси" Рамос, Марсело и Менди
Фото твиттер Марсело
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан оценил шансы защитников Серхио Рамоса, Марсело и Ферлана Менди принять участие в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Челси".
"Марсело выполнит свои обязательства на выборах (его обязали участвовать в качестве наблюдателя - примечание Soccenews), но к "Челси" он будет с нами.
Рамос готов. Мы объявим заявку позднее, но Серхио сможет сыграть.
Менди не сыграет с "Осасуной", потому что ещё не тренировался с командой. А дальше посмотрим, мы наблюдаем за ним каждый день", - цитирует Зидана Marca.
1 мая "Реал" примет "Осасуну" в рамках 34-го тура Примеры, а матч с "Челси" запланирован на 5 мая.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|20
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14