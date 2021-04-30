Зидан рассказал, сыграют ли с "Челси" Рамос, Марсело и Менди

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Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан оценил шансы защитников Серхио Рамоса, Марсело и Ферлана Менди принять участие в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Челси".

"Марсело выполнит свои обязательства на выборах (его обязали участвовать в качестве наблюдателя - примечание Soccenews), но к "Челси" он будет с нами.

Рамос готов. Мы объявим заявку позднее, но Серхио сможет сыграть.

Менди не сыграет с "Осасуной", потому что ещё не тренировался с командой. А дальше посмотрим, мы наблюдаем за ним каждый день", - цитирует Зидана Marca.

1 мая "Реал" примет "Осасуну" в рамках 34-го тура Примеры, а матч с "Челси" запланирован на 5 мая.

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