Зидан рассказал, за кого он будет болеть в финале Лиги Европы



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что он будет болеть за "Марсель" в финальном матче Лиги Европы против "Атлетико".

"Я надеюсь, что "Марсель" сможет удачно сыграть в финале, так как я являюсь фанатом этого клуба. В детстве я ходил на матчи "Марселя" и желаю ему удачи. Победа в финале станет невероятным достижением для клуба. Марсель это футбольный город, которому необходимы такие матчи и эмоции", - цитирует Зидана Football Espana.

Матч "Марсель" – "Атлетико" состоится сегодня, 16 мая, в Лионе и начнется в 21:45 мск.

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