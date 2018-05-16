Зидан рассказал, за кого он будет болеть в финале Лиги Европы

Теги зинедин зиданмарсельатлетико мадрид

Зидан рассказал, за кого он будет болеть в финале Лиги Европы
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что он будет болеть за "Марсель" в финальном матче Лиги Европы против "Атлетико".

"Я надеюсь, что "Марсель" сможет удачно сыграть в финале, так как я являюсь фанатом этого клуба. В детстве я ходил на матчи "Марселя" и желаю ему удачи. Победа в финале станет невероятным достижением для клуба. Марсель это футбольный город, которому необходимы такие матчи и эмоции", - цитирует Зидана Football Espana.

Матч "Марсель" – "Атлетико" состоится сегодня, 16 мая, в Лионе и начнется в 21:45 мск.

Не пропустите: Испанский тренд финалов Лиги Европы: "Атлетико" в Лионе сразится с "Марселем". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Заявка на выход в РФПЛ: "Енисей" разгромил "Анжи"

Заявка на выход в РФПЛ: "Енисей" разгромил "Анжи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов