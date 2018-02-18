Зидан рассматривает вариант с уходом летом из "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассматривает вариант со своим уходом из королевского клуба уже ближайшим летом.

Так, по сведениям AS, наставник "сливочных" не заинтересован в работе со своей нынешней командой любой ценой. Поэтому, если он почувствует, что не способен вывести своих подопечных на новый качественный уровень, он будет готов покинуть "Реал" по окончанию текущего сезона.

Напомним, Зидан считает, что "Реалу" не стоит его увольнять. | soccernews.ru