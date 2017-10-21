Зидан раздражён словами Линекера

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Зидан раздражён словами Линекера

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал высказывание экс-форварда "Барселоны" Гари Линекера о переоценённости Карима Бензема.

"Я раздражён, потому что такие слова - это неприятно. Бензема не будет забивать по 60 голов. Он забьёт 30 сам и сделает ещё 40 голов для партнёров. Для меня это самое главное. Мне не нравится, когда люди плохо говорят о моих игроках. И я хочу ещё раз подчеркнуть, что для меня Карим - лучший нападающий на сегодняшний день" - цитирует Зидана Marca.

В этом сезоне 29-летний Бензема сыграл за "Реал" 8 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru

комментарии
Ivory

Лучший нападающий на сегодняшний день,аааааааааахахахахаахах

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