Зидан раздумывает о переводе на позицию Бэйла одного из защитников "Реала"

Теги зинедин зиданреал мадридгарет бэйлтео эрнандес

Зидан раздумывает о переводе на позицию Бэйла одного из защитников "Реала"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан уже планирует, кто в его команде сможет заменить вингера Гарета Бэйла в случае его ухода.

Как информирует испанская пресса, наставник "сливочных" может принять неожиданное решение - он раздумывает над тем, чтобы перевести на позицию валлийца "без пяти минут" игрока королевского клуба Тео Эрнандеса. Несмотря на то, что 19-летний француз преимущественно выступает на левом фланге обороны, Зидан намерен использовать своего соотечественника с его скоростью, дриблингом и ударом в новой роли.

Напомним, "Реал" готов продать Бэйла в ПСЖ. | soccernews.ru

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