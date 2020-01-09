Зидан разобрал по кусочкам механизм "Валенсии" и сделал то, что не удалось в чемпионате - "Реал" в финале Суперкубка Испании

В матче за выход в финал Суперкубка Испании между мадридским "Реалом" и "Валенсией" победу праздновал королевский клуб. Реал сразу со стартовым свистком захватил инициативу и контроль над мячом, покидая чужую половину поля лишь на несколько минут первого тайма. Дебютный момент во встрече произошел уже на 3-й минуте, когда Каземиро выстрелил по воротам метров с 25-ти, но получилось слишком высоко. Еще через две минуты голкиперу Доменеку уже пришлось спасать "Валенсию": Мэнди навесил с левого фланга на линию вратарской, а Варан замкнул мощным ударом головой – Хауме выбил мяч с самой ленточки! На 7-ом обороте секундной стрелки проверить внимание вратаря решил Вальверде, но его дальний выстрел оказался неточным. "Валенсия" ничем не отвечала, а "Реал" продолжал давить. На 15-й минуте очередная атака "бланкос" завершилась подачей с правого фланга на Йовича и угловым; при его розыгрыша Доменек вышел в штрафную для раздачи команд защитникам, а Кроос, заметив пустые ворота, крученым ударом с углового отправил "ядро" под ближнюю штангу – вратарь левантийцев все же коснулся мяча, однако отбил его в поле, а в сетку. 0:1!

После этого "сливочные" отдали инициативу сопернику, позволив "летучим мышам" провести ряд неплохих атак, но довольно быстро контроль игры вернулся под крыло "Реала". Мадридцы держали мяч 70% времени в первые 20 минут, а дебютный удар "Валенсии" по воротам произошел аж на 29-й: Коклен зацепился за передачу с правого фланга на линию штрафной, после чего сбросил мяч на Гамейро – Кевин же прошел вперед и выстрелил метров с 17-ти. К сожалению для левантийцев, получилось высоковато. Это был единственный удар подопечных Селадеса в первом тайме. В последней трети первого тайма "Реал" уже доминировал. Организовав ряд атак, королевский клуб вполне прогнозируемо забил второй гол на 39-й минуте: Карвахаль отдал передачу на правый край штрафной на Вальверде, а тот выкатил пас в спины защитникам под удар Модричу – Лука попал в Гарая, а Иско, поймав отскок, метров с 14-ти выстрелил точно в левый нижний угол! На 42-й "Валенсия" могла и третий пропустить, однако Иско ударом головой попал в штангу, а Йович при добивание попал в лежащего Доменека. Наконец, на перерыв команды ушли при комфортном преимуществе "бланкос".

Старт второго тайма мало отличался от завершения первого. "Валенсии" дали провести несколько контратак, но ни одного момента "летучие мыши" создать так и не смогли – "Реал" же методично увеличивал качество своих эпизодов у чужих ворот. На 48-й минуте Кроос обыгрался с Модричем и нанес удар из-за пределов штрафной, а на 59-й Иско переиграл Парехо в центре и прошел вперед, выстрелив метров с 22-х – в обоих случаях мяч пролетел выше ворот. На 60-й вышло гораздо острее: Модрич открылся перед чужой штрафной площадкой, получил передачу, уложил на газон защитника и выкатил пас на линию под удар Вальверде – Феде мощно пробил в правый нижний угол, но мяч попал в сетку лишь с внешней стороны! На 64-й минуте голом мог отметиться Мэнди, который сместился с левого фланга и нанес удар с дистанции, но и на этот раз точность подвела футболиста "бланкос". Тем не менее, такая активность "Реала" при полном отсутствии контригры со стороны "Валенсии" не могла не привести к третьему взятию ворот. В конце концов, гол случился на 66-й минуте: контратака "сливочных" завершилась передачей Йовича на Модрича, который открылся на правом краю штрафной – Лука сделал несколько обманных маневров и шведой выстрелил в дальний угол. 0:3!

Последние 25 минут поединка превратились в чистую формальность. Зинедин Зидан стал снимать лидеров, выпустив на поле Марсело, Хамеса и Мариано, а "Валенсии" даже дали подержать мяч и пострелять по воротам. Первый удар в створ "летучие мыши" нанесли именно в этот период – Макси Гомес, который вышел на замену на 75-й минуте, мощно пробил метров с 22-х (без особых сложностей для Куртуа). Он же на 78-й нанес второй выстрел в рамку, но на этот раз получилось ну совсем просто для голкипера. "Бланкос" огрызнулись ударом Иско из пределов штрафной в Васса на 77-й, и выстрелом Хамеса метров с 14-ти рядом со стойкой на 85-й минутах. В конце "Валенсии" все же удалось размочить счет. На 88-й минуте Каземиро привез штрафной, после подачи с которого мяч выбили на Гомеса – тот пробил в правый нижний угол. Казалось, что эпизод доиграли, но видеоасистент арбитра сообщил о возможной игре рукой со стороны Рамоса. После просмотра видеоповтора главный судья указал на "отметку", а Парехо уверенно реализовал пенальти – 1:3. Именно с этим счетом матч и завершился. Королевский клуб вышел в финал Суперкубка Испании, где будет ожидать победителя пары "Барселона" – "Атлетико". Решающий матч сыграют 12 января.

Противостояние было наполнено множеством интересных фактов:

- Хауме Доменек пропустил "сухой лист" второй раз за календарный год. В феврале 2019-го голкиперу "Валенсии" таким образом забил Хоакин.

- Лука Модрич побил собственный рекорд результативности, забив 5 голов в 19 матчах. Последний раз хорват столько забивал еще в "Тоттенхэме" – тогда он забил 5 голов в 40 матчах.

- Тони Кроос стал первым футболистом "Реала", который забил в трех различных турнирах в течение одного сезона (Примера, ЛЧ и Суперкубок). Он является всего четвертым футболистом Ла Лиги, которому покорилось это достижение – до этого оно удавалось Ву Ли, Хорхе Молине и Анхелю.

- "Реал" победил "Валенсию" в шести из семи очных матчей на вылет – и впервые это произошло не в финале.

"Реал" не заметил "Валенсию" – Зидан одержал качественную тренерскую победу

В матче между "Валенсией" и "Реалом" практически ничего комментировать, ведь на поле вышла только одна команда. "Летучие мыши" громче других убивались бойкотировать турнир и, похоже, решили просто побыстрее из него вылететь – иначе столь беззубую игру левантийцев объяснить трудно. Первый их удар произошел на 29-й минуте, второй прошел в защитника на 43-й, а третий – аж на 72-й. Дебютное попаданий в створ произошло еще позже, а по владению мячом иногда получалось так, что на одно касание "Валенсии" приходилось 30 прикосновений "Реала". Конечно, нельзя говорить, что "Валенсия" просто прилетела, чтобы поскорее покинуть турнир. Стоит отметить и Зидана, и его подопечных: первый грамотно развил то, что не удалось довести до конца в матче на "Месталье" в чемпионате – тогда "бланкос" прижали соперника и нанесли около десятка ударов еще на старте встречи, но ко второму тайму потеряли инициативу, едва не проиграв.

На этот раз мадридцы наладили контроль над территорией благодаря интересному решению с выходом сразу пятерых полузащитников – Кроос, Каземиро и Вальверде сформировали линию центрхавов, а Иско с Модричем формально действовали выше. Хитрость заключалась в характере действий этой пятерки: Каземиро выполнял функции "пивота" и часто вырывался ближе к штрафной, в то время как его прикрывал номинально левый Кроос – Иско же с Вальверде давили на полуфланги, вместе с Модричем перегружая нужные зоны на чужой трети поля. В зависимости от ситуации, на свободной позиции мог оказаться любой футболист – как, например, Иско в центре перед третьим голом. На счету этой пятерки 8 отборов (с 15 попыток), 5 перехватов, 35 возвратов мяча и 9 передач под удар (из 13-ти в целом). "Валенсия" банально не могла выйти в центр: на трети поля "сливочных" подопечные Альберта Селадеса провели менее 18% игрового времени – и это с учетом 25-ти минут свободы действий после третьего гола "Реала".

В атаке "Реал" мог добиться большего, если бы на поле был Бензема. Йович, несмотря на ассист, так и не смог нормально предложить себя полузащите – это может стать проблемой в финале, когда придется вскрывать более классную оборону. Тем не менее, стоит отметить скорость мысли мадридцев и хорошую реализацию. Иско моментально добил, Модрич придумал удар шведой, ​​а Кроос вообще исполнил "сухой лист", пока Доменек разговаривал с Кокленом. В этом есть доля везения, но подобные действия также демонстрируют уверенность и раскованность футболистов королевского клуба. "Реал" прогрессирует в течение нескольких месяцев очень быстрыми темпами. Это уже 15-й матч подряд, в котором Мадрид не проиграл, что является лучшим результатом с 2017-го – а Модрич, беспощадно раскритикованный за Золотой мяч, побил собственный рекорд результативности (5 голов). "Валенсию" просто размазали носом о газон даже без основного форварда, хотя еще полтора месяца назад в матче с такой командой "бланкос" спасались в компенсированное время – а это, между прочим, участник 1/8 ЛЧ и действующий обладатель Кубка. Хороший результат для Мадрида!