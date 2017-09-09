Зидан: "Реал" должен играть лучше"



Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат против "Леванте" (1:1) в матче 3-го тура чемпионата Испании.

"Мы недовольны этим результатом. "Реал" потерял четыре очка в двух матчах и это повод для беспокойства. Нам нужно искать новые решения. В этом матче "Реалу" не хватало многого. Всегда важно удачно начать матч, а сегодня нам этого не удалось.

Мы играли с командой, которая глубоко оборонялась. В таких случаях "Реал" должен играть лучше. Нам было необходимо забить первыми, но вместо этого мы пропустили. И это расстраивает меня больше всего. Впрочем, нам не стоит сокрушаться - нужно готовиться к следующим матчам. Я продолжу использовать ротацию состава. Мы не должны менять всю систему из-за одного матча. Нам не могли помочь Роналду и Бензема и этого уже не изменить", - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что "Реал" в трех стартовых матчах набрал всего пять очков.

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