Зидан: "Реал" отлично начинает сезон"



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над "Манчестер Юнайтед" (2:1) в матче за Суперкубок УЕФА.

"Моя команда провела отличную победу. Мы здорово смотрелись в первой половине. Во второй тайме мы уже меньше владели мячом и столкнулись с некоторыми сложностями, но это нормальное явление. Мы взяли очередной трофей и отлично начинаем сезон. Наш секрет в команде и людях, работающих в ней.

Мне было не сложно оставить Роналду в запасе, так как это было запланировано. Криштиану тренировался всего три дня. Но с ним все в порядке и он уже думает о воскресном матче с "Барселоной". Иско? Он сыграл и забил так, как умеет только он. Он продолжает прогрессировать", - приводит слова Зидана AS.

Напомним, что 13 августа "Реал" проведет первый матч за Суперкубок Испании против "Барселоны".

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