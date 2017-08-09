Зидан: "Реал" отлично начинает сезон"

Теги реал мадридзинедин зиданманчестер юнайтед

Зидан: "Реал" отлично начинает сезон"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над "Манчестер Юнайтед" (2:1) в матче за Суперкубок УЕФА.

"Моя команда провела отличную победу. Мы здорово смотрелись в первой половине. Во второй тайме мы уже меньше владели мячом и столкнулись с некоторыми сложностями, но это нормальное явление. Мы взяли очередной трофей и отлично начинаем сезон. Наш секрет в команде и людях, работающих в ней. 

Мне было не сложно оставить Роналду в запасе, так как это было запланировано. Криштиану тренировался всего три дня. Но с ним все в порядке и он уже думает о воскресном матче с "Барселоной". Иско? Он сыграл и забил так, как умеет только он. Он продолжает прогрессировать", - приводит слова Зидана AS.

Напомним, что 13 августа "Реал" проведет первый матч за Суперкубок Испании против "Барселоны".

Не пропустите: Зидан выиграл с "Реалом" шестой трофей за 582 дня. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Боруссия" подняла цену за Дембеле до 150 миллионов евро

"Боруссия" подняла цену за Дембеле до 150 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов