Зидан: "Реал" заслуживал большего"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал ничью своей команды в матче против "Валенсии".

"Мы не можем быть рады результату, потому что мы выглядели великолепно, я думаю, что мы заслуживали большего сегодня. Никогда не получится выиграть все матчи, соперник использовал свои два момента, но я очень горжусь нашими игроками. Это самое главное", - цитирует наставника "сливочных" El Bernabeu.

Напомним, Зидан стал на защиту Бензема. | soccernews.ru