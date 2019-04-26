Зидан: "Реал" заслуживал большего в матче с "Хетафе"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями после ничьей с "Хетафе" в матче 34-го тура Примеры.

"Думаю, мы заслуживали гораздо большего сегодня. Я недоволен результатом, но я думаю, что игра, концентрация и усилия, которые приложила команда, были на хорошем уровне. Я рад этому. Если "Хетафе" в зоне Лиги Чемпионов, то это что-то значит. Они показывают хорошую игру, мы должны поздравить их с этим результатом", - цитирует Зидана Marca.

"Реал" остался на третьем месте в турнирной таблице первенства. В следующем туре "сливочные" сыграют с "Райо Вальекано".

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