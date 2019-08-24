Зидан: "Реал" заслуживал победу"
Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал ничью с "Вальядолидом" (1:1).
"Неприятный результат. Мы прошли через самый сложный отрезок и смогли забить. Однако через несколько минут соперник ответил голом. Это тяжело принять, ведь мы заслуживали победы.
Мы не должны выключаться из игры на протяжении всех 90 минут. Если мы все 90 минут будем играть как в первом тайме, то у нас будут огромные шансы на победу", - приводит слова Зидана Marca.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Севилья
|2
|6
|2
|Осасуна
|2
|4
|3
|Реал Мадрид
|1
|3
|4
|Мальорка
|1
|3
|5
|Реал Вальядолид
|1
|3
|6
|Атлетик Бильбао
|1
|3
|7
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|8
|Алавес
|1
|3
|9
|Леванте
|2
|3
|10
|Реал Сосьедад
|1
|1
|11
|Валенсия
|1
|1
|12
|Вильярреал
|2
|1
|13
|Гранада
|2
|1
|14
|Эйбар
|2
|1
|15
|Бетис
|1
|0
|16
|Барселона
|1
|0
|17
|Хетафе
|1
|0
|18
|Леганес
|1
|0
|19
|Сельта Виго
|1
|0
|20
|Эспаньол
|1
|0