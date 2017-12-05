Зидан: "Реал" ждет тяжелый матч с "Боруссией"



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассуждает о предстоящем матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов с дортмундской "Боруссией".

"Бэйл не сыграет завтра. Он вернется, когда будет готов. Мы ожидаем тяжелой игры завтра. Мы не обращаем внимание на то, что уже прошли дальше. Соперник – очень хорош. В чемпионате Испании мы занимаем не то место, которое хотелось бы. Но я не переживаю. Со временем все поменяется.

Мы должны продолжать делать то, что делаем. Есть вещи, которые я вижу, а другие – нет. Мы забиваем много в этом сезоне. Возможно, не так стабильно, как нужно. Но мы пытаемся добиться стабильности в этом", - приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Матч "Реал" – "Боруссия" состоится 6 декабря и начнется в 22.45 по московскому времени.

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