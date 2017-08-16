Зидан: "Реалу" нужно быть сконцентрированным до последних минут"

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Зидан: "Реалу" нужно быть сконцентрированным до последних минут"Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подчеркнул, что его команда должна сохранять концентрацию до последних минут ответного матча за Суперкубок Испании с "Барселоной".

Напомним. что игра состоится завтра, 17 августа, в Мадриде. В первой игре "Реал" победил со счетом 3:1.

"В футболе возможно все. Тем более если речь идет о двухматчевом противостоянии. "Реалу" нужно быть сконцентрированным до последних минут. И в первом матче у "Барселоны" были моменты, которые могли позволить им выиграть", - сказал он. | http://soccernews.ru

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