Зидан: "Реалу" нужно быть сконцентрированным до последних минут"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подчеркнул, что его команда должна сохранять концентрацию до последних минут ответного матча за Суперкубок Испании с "Барселоной".

Напомним. что игра состоится завтра, 17 августа, в Мадриде. В первой игре "Реал" победил со счетом 3:1.

"В футболе возможно все. Тем более если речь идет о двухматчевом противостоянии. "Реалу" нужно быть сконцентрированным до последних минут. И в первом матче у "Барселоны" были моменты, которые могли позволить им выиграть", - сказал он. | http://soccernews.ru