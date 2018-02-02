Зидан: "Реалу" пора взяться за работу"

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Зидан: "Реалу" пора взяться за работу"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что его игрокам пришло время взяться за работу всерьез.

"Реалу" пора взяться за работу. Когда я возглавил клуб, у нас было три недели для работы. Мы хорошо справились с этим и улучшили игру. Сейчас нужно сделать тоже самое. Мы вместе в трудный момент. Я доверяю своим игрокам и тренерскому штабу", - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что после 21 тура "Реал" занимает четвертое место в Ла Лиге и отстает от лидирующей "Барселоны" на 19 очков.

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