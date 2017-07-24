Зидан: "Результат для нас не важен"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал матч своей команды против английского "Манчестер Юнайтед".

"Это была равная игра, и молодые ребята во второй половине матча выглядели очень хорошо. Я доволен. Результат не важен, но мы показали свое лицо. Мы закончили хорошо и без травм. Мы играли против команды, которая на данный момент провела больше игр. Теперь у нас есть еще одна встреча, и мы надеемся постепенно выйти на свой привычный уровень", - цитирует наставника "сливочных" официальный сайт клуба.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" обыграл "Реал" в серии пенальти. | soccernews.ru