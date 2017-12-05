Зидан: "Роналду будет гнуть свою линию, пока голы не придут"

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Зидан: "Роналду будет гнуть свою линию, пока голы не придут"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан поддержал Криштиану Роналду.

"Роналду настолько хорош, что люди начинают говорить о нем, как только у него что-то не получается. Он будет гнуть свою линию, пока голы не придут. Не так давно, всего лишь год назад, он выдал феноменальный сезон. В этой кампании многое еще впереди, мы только к середине сезона приближаемся. Не спешите списывать Криштиану со счетов" - приводит слова Зидана AS.

Напомним, что в этом сезоне Примеры Роналду в 10 играх забил два гола, однако в 5 матчах Лиги Чемпионов он отметился 8 забитыми мячами.

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