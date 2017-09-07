Зидан: "Роналду это инопланетянин"



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что он думает о своих футболистах.

"Рамос это лидер. Роналду – инопланетянин. Бензема - прирожденный талант. Криштиану очень умен и хорошо себя знает. Он мотивирует своих партнеров по команде. Роналду - лучший", – приводит слова Зидана beIN SPORTS.

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