Зидан: "Роналду это инопланетянин"

Теги реал мадридзинедин зиданкриштиану роналду

Зидан: "Роналду это инопланетянин"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что он думает о своих футболистах.

"Рамос это лидер. Роналду – инопланетянин. Бензема - прирожденный талант. Криштиану очень умен и хорошо себя знает. Он мотивирует своих партнеров по команде. Роналду - лучший", – приводит слова Зидана beIN SPORTS.

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Нет! "Инопланетянин" один! Зидан,ты не прав!

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