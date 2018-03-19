Зидан: "Роналду - из другой галактики"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан в очередной раз похвалил ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду.

"Он - из другой галактики. Это очень хорошо для нас и для него... Он очень хорошо себя знает и знает, когда ему нужно немного отдохнуть, что позволяет ему в конце сезона набрать великолепную форму", - цитирует наставника "сливочных" Le 10 Sport.

Напомним, Роналду обошел Суареса в гонке бомбардиров Примеры. | soccernews.ru