Зидан: "Роналду каждый год доказывает, что он - лучший"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан похвалил ведущего форварда своей команды Криштиану Роналду.

" Понятно, что лучше иметь Криштиану в своей команде, потому что он - лучший, он доказывает это с каждым годом. Я знаю, что у игроков могут быть сложные моменты. Но он - особенный, когда он не забивает, он не нервничает. Потому что в следующих играх он забьет дважды или трижды. Даже получая критику в этом году, он продолжал упорно работать, и именно поэтому он - лучший ", - цитирует наставника "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Сунесс рассказал о регрессе Роналду. | soccernews.ru