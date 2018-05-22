Зидан: "Роналду каждый год доказывает, что он - лучший"

1 Теги зинедин зиданкриштиану роналдуреал мадрид

Зидан: "Роналду каждый год доказывает, что он - лучший"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан похвалил ведущего форварда своей команды Криштиану Роналду.

"Понятно, что лучше иметь Криштиану в своей команде, потому что он - лучший, он доказывает это с каждым годом. Я знаю, что у игроков могут быть сложные моменты. Но он - особенный, когда он не забивает, он не нервничает. Потому что в следующих играх он забьет дважды или трижды. Даже получая критику в этом году, он продолжал упорно работать, и именно поэтому он - лучший", - цитирует наставника "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Сунесс рассказал о регрессе Роналду. | soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Роналду доказывает лишь то, что достаточно забивать из офсайдов, чтобы получать купленные клубом трофеи.

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