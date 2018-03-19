Зидан: "Роналду крайне важен для "Реала", он заряжает команду энергией"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги матча 29-го тура чемпионата Испании против "Жироны" (6:3).

По словам француза, нападающий Криштиану Роналду крайне важен для команды. Напомним, что португалец забил четыре гола в ворота "Жироны".

"Роналду крайне важен для "Реала", он заряжает команду энергией. Он великолепен, просто невероятен на тренировках! Но я хочу отметить и его партнеров, которые здорово ему помогают. В голах задействована вся команда.

В нашей удачной серии всего понемногу. Но прежде всего - это доверие. Мы снова обрели уверенность. Ну и, конечно, Криштиану. Когда он в порядке, то и команда в порядке", - сказал он.

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