Зидан: "Роналду - лучший игрок своего поколения"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о вероятном выигрыше форвардом его команды Криштиану Роналду очередного "Золотого мяча".

"Роналду - лучший игрок своего поколения. То, что он завтра выиграет награду - вполне заслужено. Все предыдущие личные призы, выигранные им, также заслужены, он - лучший", - цитирует наставника королевского клуба Marca.

Напомним, Зидан прокомментировал выигрыш "Реалом" у "Эйбара". | soccernews.ru