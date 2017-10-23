Зидан: "Роналду - лучший игрок своего поколения"

Теги реал мадридзинедин зиданкриштиану роналдузолотой мяч

Зидан: "Роналду - лучший игрок своего поколения"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о вероятном выигрыше форвардом его команды Криштиану Роналду очередного "Золотого мяча".

"Роналду - лучший игрок своего поколения. То, что он завтра выиграет награду - вполне заслужено. Все предыдущие личные призы, выигранные им, также заслужены, он - лучший", - цитирует наставника королевского клуба Marca.

Напомним, Зидан прокомментировал выигрыш "Реалом" у "Эйбара". | soccernews.ru

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