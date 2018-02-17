Зидан: "Роналду - один из игроков, в котором не приходится сомневаться"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан в очередной раз похвально высказался об игре ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду.

" Криштиану Роналду - один из тех, в ком не приходиться сомневаться, даже когда он не забивает. Для того, чтобы изменить ситуацию на поле, ему нужно лишь несколько возможностей, и мы это знаем. Я не знаю, находится ли он в своей лучшей форме, но он понимает, что впереди остается главная часть сезона ", - цитирует наставника "сливочных" Le 10 Sport.

Напомним, Фердинанд похвалил Роналду. | soccernews.ru