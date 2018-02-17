Зидан: "Роналду - один из игроков, в котором не приходится сомневаться"

Теги зинедин зиданкриштиану роналдуреал мадрид

Зидан: "Роналду - один из игроков, в котором не приходится сомневаться"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан в очередной раз похвально высказался об игре ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду.

"Криштиану Роналду - один из тех, в ком не приходиться сомневаться, даже когда он не забивает. Для того, чтобы изменить ситуацию на поле, ему нужно лишь несколько возможностей, и мы это знаем. Я не знаю, находится ли он в своей лучшей форме, но он понимает, что впереди остается главная часть сезона", - цитирует наставника "сливочных" Le 10 Sport.

Напомним, Фердинанд похвалил Роналду. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Алекс Сандро приносит "Ювентусу" победу в дерби против "Торино"

Алекс Сандро приносит "Ювентусу" победу в дерби против "Торино"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 24 62
2 Атлетико Мадрид 23 52
3 Валенсия 24 46
4 Реал Мадрид 22 42
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 23 37
7 Эйбар 24 35
8 Жирона 24 34
9 Бетис 23 33
10 Сельта Виго 23 32
11 Хетафе 23 30
12 Леганес 23 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Алавес 24 28
15 Реал Сосьедад 23 26
16 Эспаньол 23 26
17 Леванте 23 20
18 Лас Пальмас 24 18
19 Депортиво Ла-Корунья 24 17
20 Малага 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов