Зидан: "Роналду отыграет матч с "Фиорентиной" полностью"



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что португальский нападающий Криштиану Роналду примет участие в матче за за трофей Сантьяго Бернабеу против "Фиорентины".

"Роналду находится в отлично форме и он отыграет матч с "Фиорентиной" полностью. Мы хотим, чтобы наш родной трофей остался в Мадриде. Постараемся сыграть как можно лучше", - цитирует AS Зидана.

Матч "Реал" - "Фиорентина" состоится 23 августа.

Напомним, что 32-летний Роналду в данный момент отбывает пятиматчевую дисквалификацию в испанских турнирах.

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