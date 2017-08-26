Зидан: "Роналду точно останется в "Реале"

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Зидан: "Роналду точно останется в "Реале"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал слухи об уходе из королевского клуба форварда Криштиану Роналду.

"Роналду точно останется в "Реале". Я не представляю свою команду без него. Здесь его клуб, команда и город. Тут он прекрасно себя чувствует. Заслуживает ли Криштиану быть самым высокооплачиваемым футболистом мира? Это вопрос игрока и клуба" - приводит слова Зидана Goal.com.

Ранее сообщалось, что 32-летний Роналду попросил руководство "Реала" повысить ему зарплату, но получил отказ. В связи с этим в прессе появились слухи о возможном уходе португальца.

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