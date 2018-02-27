Зидан: "Роналду знает, что время от времени нуждается в отдыхе"

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Зидан: "Роналду знает, что время от времени нуждается в отдыхе"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан считает, что нападающий его команды Криштиану Роналду должен больше отдыхать.

"Планировал ли я, чтобы Роналду был сейчас на пике своей формы? Всего понемножку. Криштиану хорошо знает себя, и мы часто беседуем. Для нас важно, чтобы он был в надлежащей форме. И Роналду знает, что время от времени нуждается в отдыхе. Сезон длинный. Кроме того, он должен участвовать в чемпионате мира. Футболисты подсознательно думают о мундиале. Я говорю об этом, поскольку сам переживал нечто подобное", - сказал он.

Напомним, Зидан прокомментировал травму Неймара. | soccernews.ru

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