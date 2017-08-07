Зидан: "С "МЮ" мы сыграем в том же ключе, что и всегда"
Наставник "Реала" Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Юнайтед" за Суперкубок УЕФА.
"Роналду производит на меня очень сильное впечатление - он находится в такой же отличной форме, как и в день финала Лиги Чемпионов. Факт того, что он с нами, значит очень много. Он готов сыграть. Сыграет ли - узнаем завтра. Бэйл находится в прекрасной форме и тренируется вместе со всеми. Он не играл четыре месяца, но сейчас в полном порядке.
Изменений у нас не будет. У нас много отличных футболистов на самых разных позициях. Завтра мы сыграем в том же ключе, что и всегда. К матчу мы готовы. Сезон будет сложным, с каждым годом давление только растет, и к этому вызову мы готовы. Мы намерены биться за титулы. Попробуем добиться цели с помощью усердной работы. По сравнению с прошлым сезоном ничего менять не хотим.
Конечно, завтрашняя игра очень важна. Мы намерены победить. Я в Мадриде уже 16 лет, но до этого успел поиграть против "Реала" и за другие команды. У всех соперников огромное желание обыграть "Реал". Это лучшая команда в мире, ее всегда хочется превзойти. С каждым годом нам все сложнее, но нам нравятся такие условия. У нас есть характер и спортивный голод, мы не устали побеждать. Противостоять команде с таким настроем всегда очень сложно" - приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.
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