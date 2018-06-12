Зидан: "Сборная Франции может пройти очень далеко на ЧМ-2018"

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан оценил перспективы сборной Франции на Чемпионате Мира 2018 года.

"Эта команда может пройти очень далеко. У них есть реальный потенциал. То, на что нужно смотреть, выглядит позитивно. Победа на Чемпионате Мира? Почему нет? Надеюсь, сборная Франции превзойдёт себя во время турнира" - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Франции сыграет с Австралией, Перу и Данией.

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