Зидан: "Счастливы, потому что обыграли три великие команды"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал путь своей команды в плей-офф текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

"Мы играли против великих команд - "Ювентуса", ПСЖ. Мы счастливы, потому что мы обыграли всех трех соперников, несмотря на страдания, которые нам пришлось перенести", - приводит слова наставника королевского клуба Marca.

Напомним, Зидан прокомментировал игру Бензема в матче с "Баварией". | soccernews.ru