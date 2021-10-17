Зидан считает, что Бензема заслужил "Золотой мяч"

Теги реал мадридкарим бенземазинедин зидан

Зидан считает, что Бензема заслужил "Золотой мяч"Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Экс-тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о шансах французского форварда королевского клуба Карима Бензема.

"Бензема заслужил "Золотой мяч" в этом году. Это невероятный игрок, тренировать его было огромной честью. Он умеет делать на поле все.

Карим выше остальных, и я надеюсь, что его наградят «Золотым мячом». Сейчас он выше неба. Я бы отдал "Золотой мяч" ему", – сказал Зидан для Téléfoot

Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 29 ноября в театре Шатле в Париже.

Также не пропустите: Тренер "Анжера" поделился мнением о шансах Бензема на "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
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