Зидан считает, что Неймар играет на уровне Роналду и Месси

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Зидан считает, что Неймар играет на уровне Роналду и МессиГлавный тренер "Реала" Зинедин Зидан считает, что у форвардов Криштиану Роналду и Лионеля Месси разный стиль игры.

При этом специалист выделил еще одного футболиста - Неймара.

"Месси и Роналду? Это два лучших игрока в мире. И у каждого свой стиль. То, что они делают – это исключительно, то есть, они выигрывают матчи в одиночку. Чтобы говорить детально, нам понадобится больше времени, но это два величайших игрока. Но есть и третий, это Неймар", - отметил он. 

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