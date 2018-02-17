Зидан считает, что "Реалу" не стоит его увольнять

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Зидан считает, что "Реалу" не стоит его увольнять

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан считает, что клубу пока не стоит отправлять его в отставку.

"Очевидно, что в какой-то момент для клуба будет лучше заменить тренера - это пойдёт на пользу всем. Но этот момент ещё не настал. Впрочем, он случится в будущем. Для меня важно, что я делаю сейчас, день за днём. Хочу завершить текущий сезон с трофеями. Думаю только об этом" - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что "Реал" практически потерял шансы на чемпионство, вылетел из Кубка Испании, но продолжает борьбу в Лиге Чемпионов.

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