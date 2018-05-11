Зидан считает, что Роналду и Неймар смогут играть вместе

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Зидан считает, что Роналду и Неймар смогут играть вместе

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о совместимости ведущего нападающего "сливочных" Криштиану Роналду и форварда ПСЖ Неймара, которого сватают в королевский клуб.

"Хорошие игроки всегда совместимы. Когда-то мне говорили, что я несовместим с Юри Джоркаеффом. Это полная глупость. За пределами поля возможно всякое, но во время игры мы взаимодействовали прекрасно" - цитирует Зидана Marca.

Напомним, что Неймар хочет перейти в "Реал", однако этот трансфер обойдётся мадридцам в невероятные 260 миллионов евро.

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