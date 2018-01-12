Зидан считает, что у "Реала" нет кризиса

Наставник "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о нынешнем состоянии команды.

"Нельзя постоянно оглядываться и слушать, что говорят люди. Да, трудно, но сегодня "Реал" обсуждают с отрицательной стороны. Я не так смотрю на вещи, у нас все не настолько уж плохо. Пресса и сама прекрасно это понимает, просто плохие слова в адрес "Реала" повышают продажи.

Положительный момент в том, что у нас по-прежнему остаются шансы во всех соревнованиях. Я могу согласиться со сказанным, но прямо сейчас у команды появляются положительные подвижки" - приводит слова Зидана FourFourTwo.

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