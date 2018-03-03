Зидан: "Считаете, что чемпионат для нас закончен, однако в футболе каждый матч важен"

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Зидан: "Считаете, что чемпионат для нас закончен, однако в футболе каждый матч важен"Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что его подопечные не собираются сдаваться в борьбе за чемпионство.

На данный момент "сливочные" идут на третьем месте турнирной таблицы, отставая от лидирующей "Барселоны" на 15 очков.

"Считаете, что чемпионат для нас закончен, однако в футболе каждый матч важен. Мы будем бороться до конца. Это сложно, но не невозможно. Я оптимист. Клнечно, мы разочарованы поражением от "Эспаньола", но еще больше сердимся из-за того, что "Барселона" сыграла вничью. Нужно сохранять сосредоточенность и не сдаваться", - отметил он.

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