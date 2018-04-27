Зидан сделал заявление касательно своего будущего в "Реале"

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Зидан сделал заявление касательно своего будущего в "Реале"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал свое будущее в клубе.

"Безусловно, я хочу остаться в "Реале". Я хочу продолжить начатое, с оптимизмом смотрю в будущее" - приводит слова Зидана Tuttomercatoweb.

Напомним, что Зидан возглавляет "Реал" с 2016 года. При нем клуб завоевал 8 трофеев, в том числе две Лиги Чемпионов.

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