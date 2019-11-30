Зидан сделал заявление о будущем Винисиуса в "Реале"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал перспективы в клубе вингера Винисиуса Жуниора.

"Винисиус не уйдёт из "Реала" в январе. В команде 26 футболистов, и действительно он не получает много игровой практики, но мы рассчитываем на него. Сейчас не его время, но всё может быстро измениться", - цитирует Зидана Marca.

В текущем сезоне 19-летний Винисиус сыграл за "Реал" 11 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что во время зимнего трансферного окна "бланкос" могут отдать бразильца в аренду.

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