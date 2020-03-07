Зидан сделал заявление о своём будущем в "Реале"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о своём будущем в королевском клубе.
"Футбол - это моя страсть. Горжусь тем, что работаю в таком замечательном клубе, как "Реал". Я наслаждаюсь каждым моментом, хотя историю пишут футболисты. Никто не знает, что произойдёт в следующем сезоне. Для меня важна стабильность. Клуб меня поддерживает, но это ничего не гарантирует. Сегодня я тренер "Реала", но завтра всё может измениться. Такова жизнь", - цитирует Зидана Mundo Deportivo.
Контракт француза со "сливочными" рассчитан до лета 2022 года. Он выиграл с командой уже 10 трофеев.
В случае ухода Зидана пост главного тренера "Реала" может занять уволенный в ноябре из "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14