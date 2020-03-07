Зидан сделал заявление о своём будущем в "Реале"

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Зидан сделал заявление о своём будущем в "Реале"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о своём будущем в королевском клубе.

"Футбол - это моя страсть. Горжусь тем, что работаю в таком замечательном клубе, как "Реал". Я наслаждаюсь каждым моментом, хотя историю пишут футболисты. Никто не знает, что произойдёт в следующем сезоне. Для меня важна стабильность. Клуб меня поддерживает, но это ничего не гарантирует. Сегодня я тренер "Реала", но завтра всё может измениться. Такова жизнь", - цитирует Зидана Mundo Deportivo.

Контракт француза со "сливочными" рассчитан до лета 2022 года. Он выиграл с командой уже 10 трофеев.

В случае ухода Зидана пост главного тренера "Реала" может занять уволенный в ноябре из "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Не пропустите: Daily Mail: "Ювентус" хочет пригласить Зидана этим летом. | http://soccernews.ru
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